Caccia al tesoro, oltre 360 partecipanti

(ANSA) - GENOVA, 23 DIC - Sono stati 360 a partecipare alla Caccia al Tesoro Natalizia per famiglie organizzata dall'Agenzia comunale per la Famiglia, l'assessorato alle Politiche del Turismo e l'assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con Camera di Commercio Genova, Fiso Liguria e Mercatino di San Nicola. I 360, bambini compresi, sono stati divisi in 65 squadre che, partendo da piazza San Lorenzo, hanno invaso il centro storico genovese muniti di una mappa di orienteering. "Questa prima Caccia al Tesoro natalizia per famiglie è stata un vero successo - ha detto l'assessore Paola Bordilli -. Tanti bambini, molti vestiti da angioletti per rendere ancora più gioiosa e natalizia la gara, hanno scoperto con i genitori angoli esclusivi del centro storico e vissuto l'aria del Natale, tra i presepi e le botteghe storiche".