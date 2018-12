Sicurezza: metal detector in stazioni

(ANSA) - GENOVA, 22 DIC - Oltre 161 persone controllate, una arrestata e tre stranieri riaccompagnati in Francia. È il bilancio dell'operazione Christmas clean stations, che ha visto la polizia impegnata in un controllo a tappeto alla stazione Principe di Genova e a quella di Ventimiglia. Gli agenti hanno usato smartphone di ultima generazione per il controllo in tempo reale dei documenti elettronici e metal detector nei depositi bagagli. La polizia ferroviaria per la Liguria ha impegnato 91 operatori, 33 pattuglie. L'arresto è scattato in esecuzione di un ordine di carcerazione per reati legati agli stupefacenti, due gli indagati per ricettazione: avevano 5 cellulari che sono stati sequestrati. Nell'operazione tre stranieri sono stati sorpresi nel tentativo di entrare in Italia, a Ventimiglia, sono stati riammessi in Francia. L'attività ad alto impatto è stata disposta dal Capo della Polizia Franco Gabrielli per aumentare i livelli di sicurezza negli scali ferroviari più affollati del solito in occasione delle feste natalizie.