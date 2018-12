Ponte Genova: firmati decreti per Zfu e zona arancione

Firmato il decreto del commissario all'emergenza Giovanni Toti che individua la zona franca urbana: comprende i cinque comuni dell'Alta Valpolcevera Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant'Olcese, Serra Riccò e i municipi Valpolcevera, Centro Ovest, Centro Est, Medio Ponente e Ponente.

ZONA FRANCA URBANA Le risorse per l'anno 2018 ammontano a 10 milioni. È previsto un rifinanziamento nella Legge di Stabilità del Governo di 100 milioni per il 2019 e di altri 100 per il 2020. Le imprese che si trovano nella Zfu e che hanno subìto una riduzione del fatturato almeno pari al 25%, nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018 (rispetto al valore medio del corrispondente periodo del triennio 2015-2017) possono richiedere: esenzione dalle imposte sui redditi per le attività d'impresa per un massimo di 100.000 euro; esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive nette, svolte dall'impresa, nel limite di 200.000 euro; esenzione dalle imposte municipali per gli immobili di proprietà siti nella zona franca e utilizzati per l'attività economica; esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica), a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente (esonero valido anche per i titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca).

Le esenzioni si feriscono al periodo di imposta in corso (2018).

Le imprese che avvieranno una attività all'interno della ZFU entro il 31 dicembre 2018 potranno usufruire delle medesime esenzioni previste dalla Legge Genova. Per il biennio 2019-2020 chi investirà in attività nella ZFU usufruirà dei fondi che verranno rifinanziati nella Legge di Stabilità ZONA ARANCIONE Il Commissario Marco Bucci ha individuato le aree idonee alla determinazione delle imprese e dei liberi professionisti che godranno dei benefici circoscrivendole ai municipi Valpolcevera, Medioponente e Centro Ovest. Imprese e liberi professionisti che si trovano in questa zona potranno usufruirne di una somma fino al 100% del decremento del fatturato rispetto alla media registrata nel triennio 2015-2017, fino a un limite massimo di 200mila euro. CASSA INTEGRAZIONE PER IL SOSTEGNO AL REDDITO In accordo con le organizzazioni sindacali, è concesso il sostegno al reddito di indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale (per un massimo di 12 mesi), in favore dei lavoratori del settore privato, impossibilitati o penalizzati sul lavoro dal crollo del ponte Morandi che operano nel territorio dlela città metropolitana. Le indennità previste sono 11 milioni per il 2018 e 19 milioni per il 2019. Inoltre è prevista un'indennità una tantum pari a 15.000 euro in favore dei lavoratori autonomi, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, compresi i titolari di attività di impresa e professionali che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento. Le domande per il sostegno al reddito potranno essere presentate attraverso un sistema telematico dal sito di Regione Liguria dal 15 gennaio 2019. INDENNIZZI AGLI AUTOTRASPORTATORI Trovata l'intesa con il MIT per le modalità di erogazione degli indennizzi agli autotrasportatori che, a causa del crollo de viadotto Polcevera, hanno dovuto affrontare spese maggiori per la percorrenza forzata di tratti autostradali o stradali. 20 i milioni stanziati per il 2018 ma nella Legge di Stabilità del Governo sono previsti 80 milioni per il 2019 e altrettanti per il 2020. L'Autorità Portuale (soggetto attuatore) si occuperà di raccogliere le domande.

RIPARTIZIONE FONDI PER IL TPL La giunta regionale ha approvato le delibere sul trasporto pubblico locale che prevedono la ripartizione dei seguenti investimenti: 20 milioni per ATP e AMT, 23 milioni per i servizi aggiuntivi dopo il 14 agosto 2018 di bus e treni. (ANSA).