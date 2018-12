Toti, con ponte Genova Terza Repubblica

"Se una Terza Repubblica dei rapporti tra cittadini e politica si è inaugurata, si è inaugurata con questo ponte". Lo afferma il governatore della Liguria Giovanni Toti a margine della riapertura di Via Perlasca vicino ai monconi di ponte Morandi. "Parliamo di una città che il 14 di agosto‬si è spezzata in due con l'incidente stradale più grave mai occorso nella storia repubblicana, e forse anche del Regno e pure pre unitaria. Oggi la città apre tutte le strade, ne ha costruite di nuove, apre tutte le ferrovie, ha dato casa a tutti, ha indennizzato tutti in meno di quattro mesi da quel che è successo e ha aperto uno dei cantieri più difficili della storia italiana, in una situazione anche molto complessa dal punto di vista giudiziario. Più di cosi' non so come avrebbe potuto reagire la politica".