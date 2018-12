Terzo Valico: Salini Impregilo, subito 600 assunzioni

Dopo il via libera del governo a proseguire l'opera e la consegna da Rete ferroviaria italiana di una nuova tranche di lavori al Consorzio Cociv, ripartono i lavori del Terzo Valico dei Giovi, dopo l'attivazione del V lotto costruttivo, e riparte l'occupazione con 600 nuove assunzioni nei prossimi mesi.

Lo afferma un comunicato di Salini Impregilo, nel quale si specifica che Marco Rettighieri è stato nominato presidente del Consorzio Cociv e che arriva a 2.500 il totale occupato nel 2018, da affidatari e da indotto, che saliranno a 4.000 unità nel 2019, fino ad arrivare a 5.000 occupati a regime nel 2021.

"Le principali istituzioni finanziarie italiane sono al lavoro per supportare la realizzazione dell'opera - si legge nella nota - e il Cociv, general contractor incaricato della realizzazione del progetto, con Salini Impregilo nel ruolo di leader, si è attivato per assumere 300 persone in Liguria e 300 persone in Piemonte, confermando l'impegno di continuare a garantire stabilità occupazionale delle maestranze già impegnate". (ANSA).