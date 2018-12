Sequestrati 100 kg fuochi artificiali

La Questura di Savona ha sequestrato ieri un quintale di "botti" e fuochi pirotecnici in un negozio della vicina Vado Ligure. Il titolare è stato segnalato all'autorità giudiziaria per le irregolarità nello stoccaggio del materiale, sottoposto a particolari prescrizioni proprio per la sua pericolosità. "Per acquistare prodotti pirotecnici è meglio rivolgersi sempre a commercianti autorizzati, evitando bancarelle improvvisate e prive di licenza - consiglia la Polizia di Stato -. Diffidate inoltre dei prodotti privi di etichetta con l'autorizzazione del Ministero e le istruzioni, che vanno sempre seguite attentamente. I fuochi vanno accesi solo all'aperto, uno alla volta e tenuti lontani dai prodotti infiammabili; quando li si usa mai indossare giacconi o maglioni di pile, fibra sintetica o acetati. E se non esplodono non avvicinatevi né toccatelo". Ogni attività illecita o pericolosa (come la vendita a minorenni) può essere segnalata alle forze di polizia in forma anonima.