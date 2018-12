Cozzi a messa Natale con parenti vittime

Il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi sarà al fianco dei familiari delle vittime del crollo del ponte Morandi durante la messa di Natale che il cardinale Angelo Bagnasco celebrerà a Certosa. "Sarò soprattutto vicino ai parenti delle vittime - ha detto Cozzi -. A loro prometto il massimo impegno per arrivare alla verità e rendere loro giustizia". "Spero - ha continuato il capo dei pm genovesi - che nel 2019 siano completati gli accertamenti non solo sulle condizioni del ponte ma siano accertati le cause del crollo e che siano messi più a fuoco eventuali profili di responsabilità penale". Il procuratore ha parlato del nuovo progetto: "A me piaceva molto anche il ponte Morandi. La fantasia e il talento sono belle cose, ma la sicurezza è un'altra cosa. Quello che osservo è che il tema sicurezza non è abbastanza tutelato, in questo Paese spesso la sicurezza viene posposta al tema del profitto".