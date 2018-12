Sicurezza: a Genova più arresti e meno reati

Calano i reati commessi a Genova mentre aumentano gli arresti e le denunce. E' il bilancio tracciato oggi dal questore Sergio Bracco, nel corso di un incontro con la stampa. "Nell'anno appena trascorso - ha sottolineato il questore - abbiamo registrato un aumento degli arresti del 12 per cento, mentre le denunce hanno segnato un 2% in più. Assistiamo, dall'altro lato, a un costante calo dal 2014 a oggi dei reati".

Importante il contrasto alla droga "sempre più diffusa tra giovani e giovanissimi, in particolare l'eroina. Che adesso viene consumata in altre maniere, non solo con le siringhe, e costa sempre di meno", ha aggiunto Bracco. Ma se da un lato aumentano i risultati, dall'altro la percezione della sicurezza da parte dei cittadini non è sempre positiva. "Bisogna fare in modo - ha concluso Bracco - che la popolazione si senta al sicuro. Per questo le nostre donne e i nostri uomini sono sempre più presenti nel territorio e studiano ogni giorno i fenomeni criminali per poterli prevenire e contrastare".