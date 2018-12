Una donna di 37 anni è morta e 44 persone sono rimaste ferite, tre delle quali in modo molto grave, in un incidente avvenuto poco prima delle 4.15 sull'autostrada A3 vicino a Zurigo. Un bus che operava per la compagnia Flixbus sulla tratta Genova-Dusseldorf avrebbe sbandato a causa della neve e del ghiaccio finendo contro un muro. Tre dei feriti sono in condizioni gravi, tra questi il secondo autista del bus che ha 61 anni e è ricoverato in fin di vita in un ospedale svizzero.