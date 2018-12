A Vuitton l'Hotel Spendido di Portofino

(ANSA) - GENOVA, 15 DIC - Lvmh compra l'ospitalità da sogno degli hotel Belmond per 2,6 miliardi di dollari. Acquisendo icone come il Cipriani di Venezia o l'Orient Express.

L'operazione valorizza il gruppo Belmond (quotato alla Borsa di New York ma basato a Londra) 3,2 miliardi di dollari. L'offerta preliminare è stata formalizzata per un valore di 25 dollari per azione (quindi 2,6 miliardi in contanti), con un premio del 42% sul prezzo di chiusura di ieri. L'acquisizione è una delle maggiori fatta da Lvmh, che controlla il marchio Vuitton. Oltre al Cipriani, fanno parte delle 46 proprietà di Belmond luoghi che sono nell'immaginario collettivo. Hotel come lo Splendido a Portofino, il Copacabana Palace a Rio de Janeiro, il Grand Hotel Europe a San Pietroburgo o il Cataratas nel Parco nazionale Iguassu in Brasile. Oppure treni leggendari, tra cui appunto il mitico Venice Simplon-Orient-Express o il leggendario Club 21 di New York.