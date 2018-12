Tifosa Genoa scrive a figlia Preziosi, striscione schifoso

?Ci sono tifosi del Genoa che prendono le distanze dallo striscione offensivo verso il presidente Enrico Preziosi e in particolare verso sua figlia Paola esposto domenica sera allo stadio. Tra questi c'? una tifosa, Ilaria Capurro, da 33 anni sostenitrice del Genoa, che ha scritto una lettera a Paola Preziosi affidata ai media. "Mi sono sempre sentita orgogliosa di fare parte di questa famiglia genoana, sempre, anche nei momenti pi? brutti, tristi, tesi o vergognosi - scrive - ma quando dalla sud ho visto quello striscione no, l? no. Non mi sono sentita orgogliosa. Da Donna, da Mamma, da Tifosa, da Genoana mi sono sentita uno schifo. Mi sono vergognata. la contestazione ci sta ma non certi striscioni. E io ci tenevo, da Donna e da Genoana, a dirtelo pubblicamente". Il gesto dei tifosi ? ora nel mirino della questura che sta visionando i filmati delle telecamere dello stadio.

