Piaggio Aero, ancora senza stipendi, ? sciopero

A due settimane dalla richiesta di amministrazione straordinaria, ancora nessuna notizia sugli stipendi dei lavoratori di Piaggio Aero che avrebbero dovuto essere pagati il 29 novembre. Questa mattina il commissario straordinario Vincenzo Nicastro ha incontrato brevemente i lavoratori genovesi visitando quello che resta dello stabilimento di Sestri ponente. "Ha confermato di aver fatto ci? che era in suo potere - spiega il segretario genovese della Fiom Bruno Manganaro - e di non sapere perch? il tribunale di Savona stia tenendo tutto fermo. Non si capisce se ci sia un problema di documentazione oppure di legittimit? visto che normalmente in queste situazioni il tribunale pu? dare il via libera su quanto accade dopo la presa in carico dell'amministrazione straordinaria e questo farebbe escludere novembre. Quello che sta accadendo - dice Manganaro - ha comunque dell'incredibile e non ? escluso che nei prossimi giorni di fronte al mancato pagamento i lavoratori non decidano di scendere nuovamente in piazza".

Nuova protesta per i lavoratori di Piaggio Aerospace per il mancato pagamento degli stipendi a Villanova. Lo scorso 29 novembre il CdA aveva annunciato un "lieve ritardo" per "motivi tecnici". Il commissario Vincenzo Nicastro, nominato la scorsa settimana aveva annunciato che a giorni sarebbero stati pagati gli stipendi di novembre e dicembre ma non la tredicesima. Oggi nello stabilimento la tensione ? salita, con un confronto tra i lavoratori e l'ufficio del personale che ? sfociato in una protesta davanti ai cancelli.

Sciopero di quattro ore con presidio sotto la Prefettura di Genova per i lavoratori di Piaggio Aero che ancora non hanno ricevuto lo stipendio di novembre. Lo ha deciso nel pomeriggio l'rsu genovese. Questa mattina il commissario straordinario Vincenzo Nicastro incontrando i lavoratori nello stabilimento di Sestri Ponente ha spiegato di aver fatto quanto era in suo potere per sbloccare la situazione che ? attualmente in capo al tribunale di Savona. L' appuntamento per i lavoratori ? alle 9.30 sotto la Prefettura. Piaggio Aero, che produce tra l'altro i famosi aerei di lusso P180, ? stata messa in amministrazione concordata ed ? in stato di insolvenza su richiesta del fondo emiratino Mubadala. Pesa il debito di 618 milioni al 30 settembre, a fronte di un fatturato di centinaio di milioni, e non si sblocca una commessa da 766 milioni da parte del governo per sviluppare un nuovo modello di drone il P2HH. Il debito emerge dall'elenco dei creditori al 30 settembre mentre la situazione patrimoniale aggiornata registra un attivo di 949,2 milioni.(ANSA).

Data ultima modifica 11 dicembre 2018 ore 17:06