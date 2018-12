(ANSA) - GENOVA, 11 DIC - Incendio in un magazzino al piano terra di un edificio in via delle Bernardine, a Genova Carignano. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. I pompieri, a causa del fumo denso, hanno deciso di evacuare lo stabile ma non si registrano feriti. Nel locale era stipato materiale di ogni genere.

Indagini sono in corso per chiarire le cause dell'incendio.