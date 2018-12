Finance for fine arts,5 opere restaurate

?Il 'Ratto di Proserpina' di Bernardo e Francesco Maria Schiaffino, l'autoritratto del Gaulli, Maga Circe e il Viaggio di Abramo del Grechetto e 'Amor sacro e amor profano' del Reni. Sono queste le opere - custodite a Palazzo Reale di Genova e alla galleria nazionale di Palazzo Spinola che saranno restituite alla citt? e al mondo della bellezza grazie al progetto 'Rivelazioni - Finance for fine arts' sostenuto da Borsa Italiana. Le opere restaurate torneranno nelle rispettive 'case' ma andranno anche in trasferta per essere esposte alla Borsa italiana Gallery, lo spazio espositivo all'interno di Palazzo Mezzanotte a Milano.

???Il progetto 'Rivelazioni - Finance for fine arts' di Borsa Italiana approda a Genova (dopo aver toccato Brera, Venezia e Capodimonte) "grazie all'impegno dell'ad di Giglio Goup, Alessandro Giglio. E' un ponte virtuale tra le nostre aziende e il patrimonio artistico della citt?, un ponte che noi siamo veloci a costruire, mentre altri mi sembrano un po' pi? lenti". Lo ha detto Raffaele Jerusalmi, ad di Borsa Italiana. "Crediamo che dare attenzione alla citt? di Genova in questo momento portando a fattor comune quello che ? il gruppo di aziende che circolano attorno a Borsa Italiana sia un bene - ha detto Jerusalmi - Si tratta di opere importanti: Grechetto, Reni e Schiaffino per i quali ci vorranno circa 150-200 mila euro".