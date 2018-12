A Genova 400 furbetti pass per disabili

(ANSA) - GENOVA, 11 DIC - Sono stati 350 i contrassegni per disabili sequestrati lo scorso anno per uso improprio dai vigili urbani a Genova e una cinquantina quelli risultati completamente contraffatti. I numeri, resi noti dal sovrintendente capo della polizia locale di Genova Albino Strada, a margine della premiazione degli agenti che si sono distinti nella tutela dei diritti delle persone disabili, mostrano un trend costante per quello che riguarda i "furbetti del contrassegno".

Nel mirino gli automobilisti che hanno diritto al posteggio riservato perché accompagnatori di una persona disabile ma che li utilizzano anche quando non ne hanno la necessità. Nella maggior parte dei casi rilevati si tratta di un uso spregiudicato che non può essere giustificato dalla non conoscenza delle regole. "Si tratta di un utilizzo consapevole - spiega Strada - anche perché nel momento in cui il disabile non è a bordo del veicolo il contrassegno non si può utilizzare.

Senza il titolare è un abuso che porta al sequestro".



