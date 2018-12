Rifiuti: raddoppiano Comuni ricicloni

- Sono passati da 63 a 100 su 235 i Comuni liguri "ricicloni", così definiti dal dossier di Legambiente presentato in occasione dell'Ecoforum Rifiuti 2018. I comuni ricicloni sono quelli che superano il 65% di raccolta differenziata. Sono quasi tutti savonesi i primi 10 comuni "rifiuti free" con una percentuale oltre l'80%. Al primo posto Rialto (Savona), 562 abitanti, che ha raggiunto l'88,3%. Bene anche Follo (La Spezia), con l'83,7% nel 2017 e il 90,1% nel dicembre dello stesso anno. In provincia di Genova, al primo posto Leivi (81,7%) mentre il capoluogo è al 34,2%. "La Liguria migliora ma c'è ancora molto da lavorare - dice Santo Grammatico di Legambiente Liguria - su quei 64 Comuni ancora al di sotto del 65% che doveva essere raggiunto 10 anni fa". Positivo il bilancio della Regione: "Con la nostra legge sui rifiuti che sanziona chi non raggiunge certi livelli e premia chi lo fa - dice l'assessore Giacomo Giampedrone - siamo aumentati di 5 punti in media all'anno, nel 2018 andremo oltre il 50% di differenziata".

"La Liguria continua ad essere una regione caratterizzata dall'emergenza rifiuti. Gli affari illeciti nella gestione di questo ciclo nel 2017 hanno visto la nostra regione 12/ma a livello nazionale (con 237 illeciti pari al 3,2% del totale) ma prima nel nord Italia nel rapporto illeciti/abitanti (in Liguria c'è un illecito all'anno ogni 6000 abitanti; in Lombardia si verifica un illecito ogni 25.000 abitanti). Fortunatamente si registrano anche dati positivi e questo grazie ai controlli delle forze dell'ordine, agli amministratori locali che stanno cambiando il sistema di raccolta passando al porta a porta e puntando ad una tariffa puntuale e alle aziende che investono in nuovi sistemi di trattamento dei rifiuti che li trasformano in nuova materia prima riutilizzabile". Lo dichiara Santo Grammatico, presidente di Legambiente Liguria presentando l'Ecoforum sui rifiuti

Data ultima modifica 10 dicembre 2018 ore 17:34