Gilet Jaunes bloccano frontiera XXmiglia

(ANSA) - GENOVA, 8 DIC - I 'gilet jaunes' francesi hanno bloccato la frontiera franco-italiana di Ventimiglia. Bloccati tutti i mezzi in entrata e in uscita dal territorio italiano. A ora si è formata una coda di circa sei km. "Siamo sul posto per cercare di gestire la situazione in maniera equilibrata" ha detto il questore di Imperia Cesare Capocasa. Secondo quanto appreso, i 'gilet jaunes' sono oltre un centinaio e sono arrivati al confine in scooter o in moto, con una 'safety car'.

I manifestanti hanno lanciato anche qualche fumogeno.