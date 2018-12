A Galeazzi e Iclas ospedali Ponente

(ANSA) - GENOVA, 6 DIC - L'Istituto Ortopedico Galeazzi del Gruppo San Donato e l'Iclas di Rapallo del Gruppo Villa Maria si sono aggiudicati i bandi di gara per la gestione degli ospedali di Albenga, Cairo Montenotte e Bordighera. Battuto il Policlinico di Monza. I primi due dovrebbero essere affidati al Galeazzi, il terzo a Iclas. L'aggiudicazione provvisoria è stata ufficializzata stamani in Regione con l'apertura delle buste economiche in relazione al bando di gara per l'affidamento ai privati della gestione delle strutture. Ci sarà un mese di tempo per eventuali ricorsi poi le aziende vincitrici potranno subentrare nella gestione dei tre ospedali.