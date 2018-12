Venerdì apre rampa Aeroporto-Guido Rossa

La rampa sud di collegamento tra il casello di Genova Aeroporto e via Guido Rossa aprirà all'alba di venerdì. Il sindaco Bucci, il viceministro Rixi e il presidente Toti hanno effettuato un sopralluogo per verificare la conclusione dei lavori. "Aprirà verso le tre del mattino quindi ci auguriamo che per l'ora del pendolarismo la strada sarà già aperta e si potrà verificare cosa succede - ha commentato Bucci -. Non soltanto Cornigliano e Sestri avranno un vantaggio ma anche la val Polcevera. Ci sarà minor traffico per tutte le delegazioni. A marzo si conclude con la rampa nord. Abbiamo anticipato i tempi, ci è costato ma sono soldi ben spesi". "E' l'ennesima promessa mantenuta nella gestione di questa emergenza che credo sia nella storia una delle meglio gestite del nostro Paese - ha detto Toti -. Dopo la via della Superba, dopo il recupero della ferrovia, dopo l'apertura di via Trenta giugno, dopo la riapertura delle altre vie sulla val Polcevera, questo è uno dei cantieri che abbiamo accelerato.