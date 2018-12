Sequestrati 6 mln sacchetti pericolosi

(ANSA) - LA SPEZIA, 5 DIC - Oltre 6 milioni di sacchetti in plastica non biodegradabili e riportanti marchi contraffatti, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza della Spezia e dall'Agenzia delle Dogane. L'operazione, denominata Smiley, è avvenuta nell'ambito dei controlli delle merci in transito nel porto spezzino: nel mirino sono finiti due container provenienti dall'Arabia Saudita, all'interno dei quali sono stati rinvenuti, racchiusi in oltre 18mila cartoni, ben 6.419.389 sacchetti di plastica riportanti, su entrambi i lati, la famosa icona 'smile'. I finanzieri, grazie alla collaborazione dell'azienda belga proprietaria del marchio riprodotto sui sacchetti, hanno scoperto non solo che la merce era contraffatta, ma anche che era prodotta con materiali non biodegradabili, in violazione delle normative nazionali ed europee a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. I sacchetti erano destinati prevalentemente al mercato Usa e del nord Europa.