Ponte Genova: 64 mln spesa per spostarsi

Per arrivare da casa al posto di lavoro i dipendenti delle aziende genovesi impiegano in media 32 minuti in più dopo il crollo di ponte Morandi. Considerando il ritorno 64 minuti. Il crollo del viadotto ha allungato i tempi di spostamento per il 69,48% dei genovesi. Considerando un valore monetario di 10 euro per ora trascorsa nel traffico, la stima dell'impatto economico è di 64 milioni all'anno. L'effetto ponte impatta anche sui consumi, che stando allo studio di Confindustria, Università e Camera di commercio sugli effetti economici indotti dal crollo, in un anno potrebbero calare dello 0,3%. Il 45,18% degli intervistati pensa che nel prossimo futuro la propria capacità di spesa possa ridursi. Il crollo potrebbe spingere gli acquisti on line. Il 10% degli intervistati (1.56 dipendenti delle aziende associate a Confindustria) ha indicato un maggiore utilizzo dell'e-commerce con incremento del 12% per evitare di muoversi: circa 1,5 mln l'anno passerebbe dai negozi tradizionali all'e-commerce.