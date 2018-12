Genova, fuochi per Aida e feste Natale

Almeno 5000 persone, nonostante la pioggia, si sono radunate in piazza De Ferrari per i fuochi pirotecnici ritmati sulle note di Aida, organizzati da Regione e Comune per dare il via al periodo natalizio e festeggiare l'avvio della stagione lirica del teatro Carlo Felice che si apre con l'opera di Verdi. E' il primo degli appuntamenti voluti da Regione e Comune che caratterizzeranno dicembre all'insegna della luce: seguiranno le accensioni degli Alberi di Natale e soprattutto il Tunnel di luci più lungo d'Europa, nel quartiere di Certosa, ferito dal crollo di ponte Morandi: 60 metri che accompagnano alla stazione della metropolitana (8 dicembre).

Prima dei fuochi sono stati distribuiti gratis cioccolata calda e dolci tipici grazie alla Camera di commercio. "Ci siamo visti qui il 14 settembre, a un mese dal crollo di ponte Morandi - ha detto il governare Toti - Siamo ancora qui in una piazza che passa dalla commozione all'emozione di un Natale che speriamo sia felice, prospero, sereno e carico di speranza".