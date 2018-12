Spezia,polo nautica da 60mila m. quadri

(ANSA) - LA SPEZIA, 1 DIC - L'area delle "casermette" alla Spezia, il compendio militare "ex fusione tritolo" nella zona est del golfo spezzino (vicina alla darsena Pagliari) è stata assegnata in concessione al "Consorzio sinergie nautiche levante ligure", una serie di imprese della nautica che fanno riferimento a Cna, per la realizzazione di un polo produttivo dedicato al service e al refitting della nautica da diporto.

L'area, che era stata acquisita dalla precedente amministrazione comunale, è di 60 mila metri quadri e vedrà investimenti da parte delle imprese per circa 10 milioni di euro finalizzati alla rigenerazione di un capannone industriale (1500 mq) e a nuove costruzioni per 8 mila metri quadrati. Il tratta del polo produttivo più importante a Spezia degli ultimi 30 anni.

Entro 10 giorni le imprese presenteranno il progetto urbanistico operativo, cui si affiancheranno gli interventi urbanistici a cura dell'amministrazione grazie ai finanziamenti del piano periferie.