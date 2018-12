Camion si ribalta su A7, code e disagi

Code e grandi disagi sulla A7 Genova-Serravalle per un incidente che ha costretto a chiudere il tratto compreso tra Busalla e Genova Bolzaneto, in direzione di Genova, per consentire le operazioni di ripristino della viabilità a seguito del ribaltamento di un mezzo pesante che trasportava rotoli di stoffa. Lo rende noto Autostrade spiegando che sul luogo dell'incidente sono intervenuti tecnici della società, Vigili del Fuoco, pattuglie della Polizia Stradale, soccorsi sanitari e meccanici. Per i soli mezzi leggeri, si consiglia di uscire alla stazione di Busalla e rientrare in A7 dalla stazione di Genova Bolzaneto. I vigili del fuoco sono intervenuti perchè l'autoarticolato, ribaltato dopo la galleria Campora, scendendo verso Genova, ha perso una ingente quantità di gasolio. L'autista è riuscito ad uscire autonomamente.

E' stata riaperta l'autostrada A7 grazie ad uno scambio di carreggiata in direzione Milano tra l'area di servizio Campora e Busalla. Lo rende noto la polizia stradale. I vigili del fuoco sono ancora all'opera per rimuovere il mezzo pesante che si è ribaltato e per bonificare l'asfalto: il tir ha perso gasolio dai serbatoi rendendo viscida la carreggiata.



Data ultima modifica 01 dicembre 2018 ore 13:03