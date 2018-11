Bagnasco: dopo il crollo del ponte ho scritto per la prima volta un messaggio alla città

"Ho scritto una lettera, come faccio tutti gli anni, che sarà portata dai sacerdoti nelle case durante la benedizione delle famiglie. L'ho intitolata messaggio alla diocesi e alla città. È la prima volta che in modo esplicito indirizzo un messaggio alla città". Lo annuncia l'arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco. "Il tema centrale del messaggio è la fiducia e lo stare insieme. Fiducia perché senza questo atteggiamento non si riesce nemmeno a guardare i problemi, non solo a risolverli. Insieme perché la tragedia del ponte ha messo in evidenza come Genova sia capace di camminare unita, di stringersi gli uni agli altri. A volte siamo individualisti, un po' ruvidi, qualcuno dice orsi, ma tutto questo nasconde una capacità di affetto, di determinazione e di relazione che ci caratterizzano. Questo è emerso in modo chiaro durante la tragedia. E' un tesoro che non deve essere dissipato, nonostante le difficoltà che dobbiamo ancora affrontare. Insieme con fiducia e con l'aiuto di Dio, tutto è possibile".