Piaggio Aero, manifestazione con fumogeni giallo-verdi

E' iniziato questa mattina alle 6 il nuovo sciopero dei dipendenti di Piaggio Aerospace dopo l'annuncio ieri di un ritardo nel pagamento degli stipendi di novembre. I lavoratori di Villanova d'Albenga (Savona) si sono riuniti in picchetto davanti ai cancelli dello stabilimento, esibendo in modo provocatorio dei fumogeni gialli e verdi, contro il Governo Lega-M5S colpevole, secondo gli operai, di non aver sbloccato una commessa sui droni. Si sono poi mossi in corteo verso la Aurelia Bis, intenzionati a bloccare la strada statale. A scatenare la protesta non solo il ritardo in sé, ma soprattutto le modalità con cui è stato comunicato: lo scarno messaggio dell'azienda infatti è arrivato ieri proprio alla stessa ora (le 14) in cui i manager erano attesi nella sede savonese di Unione Industriali per un incontro coi sindacati. Il vertice, incentrato proprio sul pagamento degli stipendi, è stato di fatto reso inutile da quel comunicato e non è mai avvenuto.

Intanto a Genova i lavoratori Piaggio Aerospace sono usciti dalla fabbrica ed hanno bloccato il traffico nella zona della rotonda che porta all'aeroporto Colombo. Lo scalo è stato raggiungibile solo a piedi. I lavoratori hanno esposto striscioni. In uno è scritto: "Per la Piaggio a difesa del lavoro". Una delegazione di lavoratori, con i rappresentanti sindacali è stata poi convocata in prefettura dove si è tenuto un incontro alla presenza del governatore Giovanni Toti, del sindaco Marco Bucci e del prefetto Fiamma Spena. Arrivata la convocazione il presidio dei lavoratori si è spostato dalla rotonda dell'aeroporto ai cancelli della fabbrica. I sindacati hanno chiesto al capo di gabinetto del ministro per lo Sviluppo Luigi Di Maio di nominare oggi il commissario e che faccia come primo atto il pagamento degli stipendi di novembre.

Il Governatore Toti ha parlato con Di Maio "Lunedì il commissario"

Data ultima modifica 30 novembre 2018 ore 12:02