Chiavarese testimonial Whatsapp Business

L'esperienza di Roberto Risso e del suo laboratorio di cornici in Chiavari (Genova) è testimonial di WhatsApp Business, scelta come unica realtà italiana assieme ad altre tre aziende nel mondo - due dall'India e una dalla Germania - per la campagna del 'braccio' aziendale di WhatsApp.

Un video con l'esperienza del corniciaio è stato recentemente pubblicato sul canale YouTube di WhatsApp e a breve comparirà sul nuovo sito della società americana, racconta un comunicato.

"Sono cresciuto nel laboratorio di mio padre, guardandolo lavorare mentre creava le sue cornici - racconta ora Risso -.

C'è una grande magia nel creare oggetti che in realtà non esistono. In questi anni, le vendite online hanno dato un forte contributo alle dinamiche del commercio e hanno cambiato radicalmente il modo di acquistare. La paura era quella, essendo noi una piccola attività, di non poter avere un futuro". Grazie all'incubatore di Chiavari Wylab e al suo corso di digital marketing per l'espansione del business con l'uso del web e dei social media Risso ha scoperto le potenzialità della rete.