Aeroporto Genova: 13 mln per crescere

(ANSA) - GENOVA, 29 NOV - "Il Cipe ha dato parere positivo al piano quadriennale degli interventi per 12,9 milioni di euro di investimenti da parte della società Aeroporto di Genova nel triennio 2016-2019". Lo annuncia il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi, che ha partecipato alla seduta del Cipe, Comitato interministeriale programmazione economica. "Una notizia decisamente positiva per lo scalo genovese, strategico sia per la Liguria sia per il Basso Piemonte, che potrà così avviare interventi, nel breve e medio periodo, di ampliamento del terminal, manutenzione straordinaria su fabbricati e piazzali di sosta e pista, efficientamento tecnologico e opere di collegamento intermodale con la stazione ferroviaria di Genova Cornigliano". "L'aeroporto di Genova - continua Rixi - è fondamentale per garantire un efficace sistema di collegamento nazionale e internazionale, anche dal punto di vista turistico, alla Liguria, esigenza resa ancor più cogente nel post crollo del viadotto Morandi".