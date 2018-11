Piaggio: Leonardo valuta intervento

"Dobbiamo capire come evolverà la situazione, poi faremo le valutazioni del caso". Così l'Ad di Leonardo, Alessandro Profumo, sull'eventualità che la società possa essere coinvolta nel salvataggio di Piaggio Aero. "Abbiamo visto che è una società entrata in amministrazione straordinaria e sappiamo che svolge funzioni importanti per l'Aeronautica, come ad esempio la manutenzione del Mb-339 che è oggi il sistema di training base, quindi importantissima per il nostro cliente e per noi", dice Profumo.

Per il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia il caso Piaggio rappresenta "una criticità che dobbiamo affrontare.

Occorre aprire questi tavoli, ma dobbiamo lavorare anche sui tavoli per la crescita". Per il Andrea Pasa (Cgil) "l'importante è non dividere le tre produzioni: motori, velivoli civili e velivoli militari". In Piaggio, dopo lo sciopero di lunedì scattato per l'annuncio della richiesta di amministrazione straordinaria e l'annuncio di insolvenza, i dipendenti sono tornati al lavoro.