Ponte Genova: Calatrava con Cimolai

Sarebbe Cimolai Spa di Pordenone ad aver presentato il progetto per la ricostruzione del ponte di Genova firmato dall'architetto Santiago Calatrava: l'indiscrezione trova conferme ufficiose ma non ancora ufficiali in ambienti dell'azienda, che sulla vicenda mantiene il massimo riserbo. La scadenza per la presentazione dei progetti per la demolizione e la ricostruzione del ponte di Genova era ieri alle 12. La Cimolai ha realizzato in passato, tra l'altro, le paratie per il nuovo Canale di Panama, il Bird's NEst cioè il tetto dello stadio di Pechino in occasione delle Olimpiadi in Cina, la stazione della metropolitana a Ground Zero. (ANSA).



Data ultima modifica 28 novembre 2018 ore 10:01