Vaccino influenza gratis in Regione

(ANSA) - GENOVA, 26 NOV - Regione Liguria dà la possibilità a tutti i suoi dipendenti di accedere gratuitamente al vaccino antinfluenzale e il presidente Toti sarà il primo a vaccinarsi.

Regione Liguria ha lanciato la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2018-2019, dal titolo "Influenza o vaccino? Fai la scelta giusta, chiama il tuo medico". La campagna è partita il 5 novembre e si concluderà il 31 dicembre, in vista del periodo di maggiore presenza del virus. Il vaccino è gratuito, oltre che per i dipendenti regionali, per gli over 65 e alle categorie a rischio, come chi è affetto da malattie croniche.

"Il nostro obiettivo - spiega l'assessore alla Sanità Sonia Viale - è quello di incrementare le percentuali di copertura del vaccino". "È la prima volta che questa iniziativa viene avviata in Regione - spiega Paolo Sottili, direttore del personale dell'Ente - Si tratta di un servizio per i dipendenti che migliorerà l'efficienza e la produttività riducendo le assenze per malattie. Ci auguriamo che le adesioni siano numerose".