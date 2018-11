Ordinanza anti slot, tabaccai in piazza

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 26 NOV - Circa 150 persone, tabaccai e operatori del gioco, provenienti da tutta la Liguria e dal Piemonte hanno manifestato davanti al Comune di Ventimiglia, per dire no all'ordinanza del sindaco Enrico Ioculano (Pd), che ha deciso di spegnere le slot machine nei locali pubblici, dalle 7 alle 19. "Il sindaco vuol dare alla città un'immagine pulita, ma solo di giorno" ha affermato, Giovanni Risso, presidente nazionale della Federazione Italiana Tabaccai, comunicando i dati dell'Asl Imperiese sui pazienti in cura per ludopatia e altre dipendenze. In provincia i ludopatici sono 14, 190 i tossicodipendenti e 123 gli alcolisti. Raffaele Fasuolo (Assointrattenimenti) dice: "Vorremmo che il sindaco cambiasse idea. Abbiamo anche chiesto di incontrarlo, ma non c'è. Le nostre macchine sono in concessione dello Stato e vietarle è davvero assurdo". Per Giorgio Pastorino, (Totoricevitori sportivi) "il sindaco ha fatto una scelta incredibile". Tra fischietti e slogan anche il cartello "Gioco di notte e noi chiudiamo".