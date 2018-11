Piaggio Aero: Ad, l'amministrazione non è una liquidazione

"L'amministrazione straordinaria è una procedura che si pone l'obiettivo della conservazione del complesso produttivo per auspicabilmente ripristinare il patrimonio, salvaguardare i posti di lavoro, soddisfare i creditori. Il procedimento prevede una fase di osservazione volta a valutare il recupero dell'equilibrio economico/finanziario. Non si tratta dunque di una liquidazione". Lo spiega l'Ad di Piaggio Aerospace, Renato Vaghi, in una lettera ai dipendenti. Sulla vicenda interviene intanto anche il presidente della Regione Giovanni Toti sottolineando come "il ministro Di Maio ci ha spiegato che la strada dell' Amministrazione controllata è stata individuata come quella di maggior tutela per Piaggio Aero e che, attraverso questo strumento, si lavorerà per dare un nuovo assetto stabile al gruppo e che l'esecutivo sosterrà i piani di sviluppo necessari".