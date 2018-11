Forestali indagano su sentiero Portofino

I carabinieri forestali hanno effettuato un sopralluogo nel Parco di Portofino dove si sta costruendo una pista per consentire un transito a mezzi a due ruote per i portofinesi, isolati dal 29 ottobre per la mareggiata che interrotto la strada costiera. I militari si sono mossi contemporaneamente a Italia Nostra che ha preparato una denuncia da presentare alla procura della Corte dei Conti. Il presidente della sezione Ligure Ermete Bogetti spiega: "secondo noi ci sono danni al parco, che è pubblico, e ci sono danni all' erario perchè la spesa ci appare inutile". Bogetti ha constatato la presenza di un "cantiere privo di indicazioni dell'impresa che esegue i lavori, dei responsabili del cantiere, della durata dei lavori e del tipo di opera che viene eseguita". I carabinieri hanno chiesto a Santa Margherita, competente per la parte sul suo territorio, di fornire le autorizzazioni. Nel caso in cui non ci fossero, potrebbero scattare i reati di abuso edilizio e in materia di tutela artistica-ambientale. "L'opera si presenta imponente e assolutamente devastante per il panorama - denuncia Italia Nostra -, ma ciò che immediatamente colpisce è l'assurdità di questa costruzione. Si tratta di un percorso in sopraelevazione rispetto alla sottostante scalinata, realizzato con una pendenza da brivido, tenuto conto della larghezza di quella che dovrebbe essere la sede stradale, che appare larga poco più di 2 metri e mezzo e che è divisa in due corsie da tubi sporgenti in posizione quasi centrale per un altezza di circa 70 cm. Chi ha ideato questa sopraelevata ha immaginato, quindi, che il traffico si possa svolgere contemporaneamente nei due sensi di marcia". (ANSA)

Data ultima modifica 21 novembre 2018 ore 14:04