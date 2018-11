Pasta pesto day,500 influencer coinvolti

È partito all'ora di pranzo in tutti i cinque continenti il 'Pasta Pesto Day', evento in programma da oggi al 25 novembre in concomitanza con la settimana della cucina italiana nel mondo. La formula prevede che per ogni piatto di pasta al pesto consumato verranno devoluti 2 euro al rilancio di Genova, 1 euro da parte del ristoratore e 1 euro da parte del cliente. In poche settimane c'è stato un vero record di adesioni con ristoranti di tutto il mondo: a pochi minuti dalla prima forchettata si contano oltre 350 di ristoranti, elencati sul sito pastapestoday.it.

Ovviamente l'Italia ha risposto alla grande con tutte le regioni coinvolte; così come la Liguria con più di 100 ristoranti aderenti. Coinvolta tutta Europa ma anche Giappone e Australia, Cina e Brasile, Cile, Usa. Un secondo successo già raggiunto riguarda il coinvolgimento di oltre 500 influencer di tutto il mondo, che ha consentito al Pasta Pesto Day di raggiungere oltre 5 milioni di persone generando quasi mezzo milione di interazioni.