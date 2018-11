Fincantieri, ponte viabilità alternativa

Fincantieri fornirà il progetto per la realizzazione di un ponte in acciaio sul Polcevera per la viabilità alternativa. Lo si legge in una nota congiunta firmata da Cassa depositi e prestiti, Fincantieri, gruppo Fs Italia, Snam e Terna sul protocollo d'intesa firmato con i commissari per l'emergenza Toti e per la ricostruzione Bucci per il supporto "alla città di Genova e all' area metropolitana, duramente colpite dal crollo del Ponte Morandi".



Data ultima modifica 19 novembre 2018 ore 19:36