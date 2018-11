A Genova nasce Waves Music center

(ANSA) - GENOVA, 19 NOV - E' il più grande centro di produzione musicale presente in Liguria e va a completare il polo audiovisivo del Cineporto di via dei Muratori a Genova Cornigliano. Tutto questo è Waves Music Center inaugurato oggi a poche centinaia di metri dal ponte Morandi, al primo piano della palazzina dove un tempo avevano sede gli uffici dirigenziali dell'Ilva. Due regie altamente tecnologiche, tre sale di ripresa per canto e strumenti, quattro sale per laboratori musicali, il nuovo centro si pone all'avanguardia nel settore ed è in grado con le sue competenze tecnico artistiche di trasformare un'idea musicale in realtà.

"Tutto nasce da un'esperienza di sei anni passata alla guida dello studio Black Diamond nella zona genovese della Darsena - ha spiegato Luca Cherchi, tecnico audio e socio del nuovo centro - Abbiamo capito che da questo territorio arrivava la richiesta di una struttura diversa, più completa".