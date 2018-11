Violenza donne:panchina rossa al Morandi

(ANSA) - GENOVA, 18 NOV - Non convince la decisione del municipio Centro Ovest di Genova di collocare una delle "panchine rosse", simbolo della campagna contro la violenza sulle donne, in via Fillak, poco distante dalla zona rossa, decretata tale dopo il crollo di ponte Morandi. A criticare l'iniziativa è Liberi e Uguali: "Si tratta di un'area di minimo passaggio e che presumibilmente sarà zona di cantiere per gli anni a venire. Va bene portare l'attenzione su tematiche importanti come la violenza contro le donne o il crollo di ponte Morandi, ma meglio sarebbe non mescolarle malamente", dice Mariano Passeri. "Il rischio è che nessuno veda o si sieda su quella panchina, dove sarà installata una targhetta con i contatti delle forze dell'ordine e dei centri anti-violenza", dice. Passeri accusa la giunta municipale di "valutazioni politiche e mediatiche sbagliate" e propone per la panchina largo Gozzano o via Cantore, zone più frequentate. Il Comune prevede una "panchina rossa" anche a nord del Morandi, nel quartiere di Certosa.