Cavo, orientamento scolastico alle medie

(ANSA) - GENOVA, 15 NOV - "In nona Commissione nazionale delle Regioni è stato approvato un documento elaborato qui a Genova al salone 'OrientaMenti', che prevede l'anticipo dell'orientamento ai primi anni delle scuole medie arrivando alla quinta elementare". Lo annuncia l'assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo al convegno 'Digitale e nuove tecnologie: il futuro del mercato del lavoro' organizzato nell'ambito del salone dell'educazione 'OrientaMenti'. "Ho chiesto a Confindustria di far sì che ciò che accade nella 3 giorni del salone diventi costante nelle nostre scuole. Abbiamo bisogno di testimonial, i 'capitani coraggiosi', delle aziende che entrino costantemente nelle nostre scuole, Confindustria ha già confermato la sua disponibilità. Confindustria partirà da Genova e dalla Liguria per 'adottare' i primi istituti tecnici. Una cosa che non è mai successa, abbiamo gli Its preziosissimi per il post diploma, ma se ogni azienda si prendesse in carico un istituto tecnico si riuscirebbe a dare valore alla formazione tecnica".



Data ultima modifica 17 novembre 2018 ore 11:32