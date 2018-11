Oltre 100 aziende a Orientamenti Genova

Più di 100 aziende presenti, per 1.767 posizioni lavorative offerte, di cui 248 a tempo indeterminato, 1.372 a tempo determinato e 47 apprendistati. Sono i numeri del career day del salone nazionale dell' educazione e dell' orientamento professionale 'OrientaMenti' in programma da oggi al 15 novembre al Porto Antico di Genova. Li ha illustrati l' assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo all' inaugurazione dell'evento a cui hanno partecipato il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, il presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci. "Il salone è il frutto della grande collaborazione siglata con il Miur - sottolinea Cavo -. Giovani e genitori troveranno gli stand delle scuole, degli enti di formazione, delle Università e delle aziende per orientare i giovani nello scelte di studio o lavoro". "Tante aziende arriveranno a Genova con i loro 'capitani coraggiosi', dirigenti, amministratori delegati, presidenti e spiegheranno cosa chiede realmente il mercato del lavoro.

Sono state 25.000 le presenze degli studenti al Salone dell'orientamento professionale Orientamenti, in crescita rispetto al dato della passata edizione, quando nella giornata inaugurale le presenze furono 22 mila. Dei 25.000, 13.000 sono gli studenti delle scuole superiori e universitari, 7.000 quelli delle medie e delle elementari e 1.100 i giovani in cerca di lavoro che hanno partecipato al Career Day e 4.000 tra docenti, educatori e genitori. "I numeri confermano che siamo davanti a un Salone nazionale e registrano un'ulteriore crescita rispetto all'anno scorso - spiega l'assessore alla Formazione e Istruzione Ilaria Cavo - Un trend positivo che ci fa ben sperare per i prossimi giorni e che ci dimostra che il messaggio di fondo è passato: questo è un Salone per tutti, per gli studenti, per le persone in cerca di lavoro, per gli educatori e per le famiglie".



Data ultima modifica 13 novembre 2018 ore 20:02