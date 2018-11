Portofino isolata: arrivata ambulanza nel borgo

È sbarcata stamani al porticciolo di Portofino l'ambulanza attrezzata che garantisce, grazie ad una convenzione tra Asl4 e pubbliche assistenze del Tigullio, l'intervento sanitario d'emergenza 24 ore su 24 ai residenti del borgo rimasto isolato dopo che la forte mareggiata del 29 ottobre ha spazzato via l'unica strada di collegamento con Santa Margherita Ligure. Secondo le previsioni, il mezzo stazionerà a Portofino almeno fino a giugno 2019. "E'una risposta importante ai bisogni sanitari della comunità duramente colpita dal maltempo - ha detto l'assessore regionale alla Sanità Sonia Viale - Già dal 30 ottobre, subito dopo che la mareggiata ha distrutto la strada, un medico e un infermiere si sono insediati in un locale messo a disposizione dall' amministrazione comunale. Oggi è arrivata l'ambulanza". Ambulanza che appena sbarcata ha soccorso una anziana che è caduta procurandosi lesioni a una spalla.

Intanto sono iniziati i lavori per realizzare una passerella pedonale che colleghi Santa Margherita Ligure alla frazione di Paraggi e al borgo di Portofino. Stamani il sindaco di santa Margherita Paolo Donadoni e il vicesindaco Emanuele Cozzio con i tecnici si sono recati sul posto per verificare l'installazione della linea Vita, il cavo che consente di ancorarsi per lavorare in sicurezza. Domani inizierà la rimozione dei detriti e la sistemazione dell'area franata. "Entro Natale - si legge nella nota - si vuole inaugurare il passaggio pedonale che unirà di nuovo a Santa Margherita Ligure la frazione di Paraggi. Un obiettivo fondamentale per gli abitanti di Paraggi e Portofino ma anche per tutti gli operatori commerciali di quella parte di territorio".



Data ultima modifica 12 novembre 2018 ore 16:06