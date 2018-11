Gaslini, inaugurato hospice pediatrico

(ANSA) - GENOVA, 12 NOV - E' stato inaugurato oggi, uno dei primi in Itala, l'hospice pediatrico dell'istituto Giannina Gaslini di Genova. La struttura, dedicata alla beata Chiara Luce Badano, sarà punto di riferimento per erogare cure palliative ai pazienti cronici inguaribili oltre che nell'accompagnare a fine vita. All'inaugurazione hanno preso parte i vertici del Gaslini, gli assessori alla Sanità regionale Sonia Viale e alle pari opportunità del Comune Arianna Viscoglisi, M.Teresa Badano, mamma di Chiara, e i rappresentanti delle associazioni che hanno sostenuto l'hospice 'Il guscio dei bimbi'. L'hospice, composto da 4 camere concepite come mini appartamenti, dall'apertura avventura a maggio ha ospitato 26 bambini 9 dei quali accompagnati al fine vita. "La struttura - ha detto il dg Paolo Petralia - è in grado di erogare il più alto livello di cure palliative pediatriche. La struttura si pone come tappa di un percorso per accompagnamento al fine vita ma soprattutto nella cura dei piccoli con malattie inguaribili".