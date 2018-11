Maltempo: allagamenti e frane a Genova, frazione isolata

Le forti piogge che hanno colpito Genova nelle ultime 24 ore e costretto l'arbitro a sospendere per 11 minuti ieri sera la partita Genoa-Napoli, hanno provocato piccole frane e smottamenti.

In val Varenna, sulle alture del capoluogo, una frazione, San Carlo di Cese, è rimasta in parte isolata per il cedimento della strada carrabile che la collega alla città. Circa 200 persone attendono che i tecnici mettano in sicurezza un passaggio per consentire almeno un collegamento pedonale

Oggi il maltempo ha dato una tregua ma nel ponente di Genova si contano i danni per gli allagamenti di ieri sera soprattutto nell'area di Prà.



Data ultima modifica 11 novembre 2018 ore 20:02