Pioggia a Genova,allagamenti nel ponente

Case isolate a Voltri, nella zona delle Lavatrici, per alberi caduti e strade allagate, un volo dirottato e 80 interventi dei vigili del fuoco. E' il bilancio del maltempo che nel pomeriggio si è abbattuto in particolare sul ponente di Genova. Nella zona di Prà in particolare smottamenti e piccole frane hanno reso inagibili varie strade. I pompieri sono intervenuti per numerosi allagamenti di scantinati e sottopassi anche a Pegli. Acqua e fango hanno invaso anche alcuni negozi. La pioggia, scesa dalle alture ha raggiunto l'aurelia allagandola. All'aeroporto Cristoforo Colombo, invece, il volo Londra-Genova non è riuscito ad atterrare per la pioggia ed è stato dirottato a Pisa. I passeggeri che dovevano prendere l'aereo sono stati accompagnati in Toscana con un bus.

Cedimento in via Carpenara, a Pegli, a causa del maltempo. Con ogni probabilità a causare il cedimento di parte della strada è stata l'erosione compiuta dal torrente Varenna ingrossato a causa delle forti piogge. Frane sempre a Pegli in via Cian De Vi e a Torrazza. I vigili del fuoco stanno intervenendo sempre a ponente per cedimenti e frane di entità minori.



Data ultima modifica 10 novembre 2018 ore 23:32