Cassazione: sequestrare 49 mln alla Lega

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Confermato dalla Cassazione il sequestro dei 49 milioni di euro della Lega, così come deciso lo scorso 5 settembre dal Tribunale del riesame di Genova su indicazione della stessa suprema corte. Gli ermellini hanno appena respinto il ricorso dei legali del Carroccio contro il provvedimento di sequestro preventivo. Può dunque continuare l'accordo sulla 'rateizzazione' del debito della Lega e, se verranno trovati, altri fondi potranno essere sequestrati ovunque rinvenuti. Il sequestro nasce dalla condanna in primo grado, tra gli altri, di Bossi e l'ex tesoriere Belsito, nel procedimento per la truffa sui rimborsi elettorali relativi al triennio 2008-2010. A fronte di questa sentenza, il Carroccio reagisce con il tesoriere Giulio Centemero, che annuncia un nuovo ricorso, ma stavolta alla Corte Europea per i diritti dell'Uomo. Tuttavia Salvini ostenta tranquillità: "Rispetto le sentenze", dice pacato dal salone delle due ruote di Milano. "Io preoccupato? No, sono più preoccupato per Milan-Juve di domani sera".