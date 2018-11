(ANSA) - GENOVA, 9 NOV - Grave infortunio sul lavoro in via Sardonella, a Genova Bolzaneto. Un operaio è rimasto schiacciato da un muletto. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino.

L'uomo non è in pericolo di vita. L'operaio, 34 anni, di origini marocchine, stava spostando alcuni sacchi di pellet quando è rimasto schiacciato dal muletto. L'uomo ha riportato un politrauma.