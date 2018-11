Maltempo: cedimento nella piazzetta di Portofino

Il maltempo non concede pace a Portofino. Nel piazzetta, cuore del borgo, è avvenuto un cedimento a causa delle piogge cadute tra ieri e oggi che hanno fatto gonfiare il rio Fondaco che per raggiungere il mare corre sotto il selciato a ciottoli della piazza. L'area è stata interdetta. Il borgo dei vip è isolato dal 29 ottobre quando la mareggiata ha distrutto in più punti la strada che unisce Portofino a Santa Margherita Ligure. Il paese è come un'isola: è raggiungibile solo dal mare.

Problemi anche a Rapallo, per allagamenti. Secondo il sindaco Carlo Bagnasco a causarli sono gli yacht che la mareggiata del 29 ottobre ha portato anche alle foci dei torrenti ostruendoli e i danni subiti per la forza del mare dalla rete dell'acqua bianca. Gli allagamenti sono avvenuti in Corso Italia e in via Mameli. "Siamo di nuovo in ginocchio", dice il sindaco. Molti i negozi danneggiati. "Gli operatori commerciali hanno subito più danni oggi che il giorno della mareggiata", dice il sindaco.



Data ultima modifica 09 novembre 2018 ore 16:34