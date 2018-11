Crollo ponte: dal Comune di Genova aiuti a familiari delle vittime

Sgravi sui tributi, esenzioni dalle tariffe di ristorazione scolastica e altre agevolazioni con un occhio particolare ai bambini: sono alcune misure previste da una delibera del Comune di Genova a favore delle famiglie delle vittime di Ponte Morandi. La delibera stabilisce per i figli minori delle vittime l'annullamento delle spese per ristorazione per l'anno scolastico 2018/19, e la sospensione, per lo stesso anno scolastico delle richieste di pagamento di tutti i debiti pregressi. Vengono previste una riserva di posti per poter accedere a nidi e scuole materne e l'aiuto di assistenti sociali per la cura dei bambini, delle persone anziane o con disabilità, e per l'inclusione lavorativa. In alcuni casi il Comune metterà a disposizione abitazioni o contributi per l'affitto come per gli sfollati. L'amministrazione ha sostenuto anche tutte le spese sostenute dalle famiglie per trasporti funebri e sepolture. "Credo che la delibera - dichiara l'Assessore al Bilancio Pietro Piciocchi - sia il minimo dovuto".



