O' Sbarasso, boom espositori e accessi

(ANSA) - GENOVA, 8 NOV - Sono stati 35.167 gli espositori, con una media giornaliera di 114 persone, nel primo anno di attività dello 'Sbarasso da Superba', il mercatino delle pulci creato dal Comune di Genova a San Quirico per risolvere il problema del suq che si svolgeva all'aperto tra Caricamento e corso Quadrio, prima in maniera abusiva e poi regolarizzata dalla giunta comunale precedente. Rispetto al progetto Change si sono registrate 8 mila presenze/anno in più. "Non solo lo spostamento di location non ha rappresentato un ostacolo - ha detto l'assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Stefano Garassino - ma il quartiere ha compreso che lo Sbarasso è un valore aggiunto". Gli espositori, che per mettere in vendita la loro merce devono iscriversi e versare il contributo simbolico di un euro, provengono prevalentemente da Nord Africa (12.827) e Africa sub Sahariana (13.507) ma ci sono anche 3.188 italiani, +207% in un anno. Secondo Garassino "calcolando tre visitatori in media a espositore, parliamo di circa 100 mila accessi".