Caso Darsena nautica Genova al Tar

(ANSA) - GENOVA, 8 NOV - Il Tribunale amministrativo della Liguria procederà il 13 febbraio prossimo ad udienza di giudizio di merito abbreviato sulla concessione della Darsena nautica di Genova. Al Tar si era rivolta Ucina Confindustria Nautica contestando la decisione dell'Autorità di sistema portuale di Genova-Savona di affidare l'area per il 40% alla Confindustria nautica e per il 60% al cantiere genovese Amico & Co.

Ucina, si legge in una nota, "ritiene questa una grande attenzione rivolta dal Tar alla comunità cittadina che in questi anni ha fruito in diverse forme degli spazi, a terra e a mare, della darsena sia per il diporto sia per le attività sportive, ricreative e sociali veliche nonché per il Salone Nautico Internazionale. Riscontriamo con favore il pronunciamento e attendiamo con fiducia l'esito del giudizio di merito".